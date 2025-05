Spider-Noir | la prima foto ufficiale di Nicolas Cage!

Nicolas Cage ha svelato il suo attesissimo debutto nei panni di Spider-Noir durante gli Upfront di Amazon. In questa prima foto ufficiale, l'iconico attore porta in vita il misterioso supereroe. Spider-Noir promette di essere un'esperienza unica, disponibile in bianco e nero e in altri formati. Ecco il primo sguardo a questa affascinante incarnazione!

Spider-Noir: la primafotoufficiale di NicolasCage!NicolasCage ha fatto il suo debutto nei panni del personaggio di Spider-Noir questo pomeriggio alla presentazione annuale degli Upfront di Amazon. L’immagine può essere vista di seguito. Spider-Noir sarà disponibile sia in bianco e nero che a colori quando debutterà nel 2026.La serie live-action di MGM+ e Prime Video, basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (NicolasCage) nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con il suo passato da unico e solo supereroe della città. View this post on InstagramA post shared by Variety (@variety)Tutto quello che sappiamo su Spider-NoirPer quanto riguarda i dettagli della trama di Spider-Noir, tutto ciò che sappiamo al momento è che la serie racconta la storia “di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città”. 🔗Leggi su Cinefilos.it

