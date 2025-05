Spider-Noir | il teaser trailer con Nicolas Cage

Presentato agli Upfronts di Amazon, il teaser trailer di Spider-Noir segna il ritorno di Nicolas Cage nel ruolo del celebre personaggio dei fumetti. Questa nuova serie in live action promette un'interpretazione emozionante e avvincente, portando sullo schermo un mondo noir ricco di avventure. Non perdere l'occasione di scoprire di più!

Spider-Noir: il teasertrailer con NicolasCageIn occasione degli Upfronts di Amazon, è stato diffuso il primo teasertrailer di Spider-Noir, la nuova serie in live action sul personaggio dei fumetti che viene interpretato da NicolasCage, il quale aveva già doppiato il personaggio nel film d'animazione SONY Spider-Man: Un nuovo universo.La serie live-action di MGM+ e Prime Video, basata sul fumetto Marvel Spider-Man Noir, racconta la storia di un investigatore privato anziano e sfortunato (NicolasCage) nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con il suo passato da unico e solo supereroe della città.Tutto quello che sappiamo su Spider-NoirPer quanto riguarda i dettagli della trama di Spider-Noir, tutto ciò che sappiamo al momento è che la serie racconta la storia "di un investigatore privato invecchiato e sfortunato (Cage) nella New York degli anni '30, costretto a confrontarsi con la sua vita passata come unico e solo supereroe della città".