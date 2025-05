Spider-Man | Brand New Day potrebbe introdurrre un personaggio femminile oscuro di ispirazione giapponese

Spider-Man: Brand New Day promette di stupire i fan con l'introduzione di un affascinante personaggio femminile oscuro, ispirato alla cultura giapponese. Le riprese inizieranno ad agosto, alimentando l'attesa per sviluppi intriganti, mentre i dettagli della trama rimangono avvolti nel mistero. Alex Perez di The Cosmic Circus ha rivelato alcune interessanti anticipazioni.

Spider-Man: Brand New Day potrebbeintrodurrre un “personaggiofemminileoscuro” di ispirazionegiapponeseSembra che le riprese di Spider-Man: Brand New Day inizino ad agosto e, sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, Alex Perez di The Cosmic Circus ha ora condiviso alcune informazioni di pre-produzione sui costumi che indosseranno due personaggi chiave nel film. Il primo è descritto come “di ispirazione asiatica” e “ricorda gli shinobi e i samurai giapponesi. Le armature in questione richiamano specificamente il tardo periodo Sengoku e il periodo Edo (XVII secolo) del Giappone”.Perez non è sicuro dell’identità di questo personaggio, ma fa notare che un “personaggiofemminileoscuro e misterioso” ha anch’esso un look di ispirazionegiapponese. “Il dettaglio principale dell’abito riguarda un gilet nero in stile kimono”. 🔗Leggi su Cinefilos.it

