Spiagge Sib | Serve una legge che tuteli i diritti degli attuali concessionari e salvaguardi i livelli lavorativi

Le spiagge italiane si confermano la scelta ideale per le vacanze, come dimostrano i dati del recente ponte di primavera. È fondamentale, però, introdurre una legge che tuteli i diritti degli attuali concessionari e salvaguardi i livelli occupazionali, garantendo così un equilibrio tra sviluppo turistico e sostenibilità lavorativa nel settore balneare.

(Adnkronos) – "Le Spiagge anche quest’anno si confermano protagoniste assolute in quanto destinazione preferita dei vacanzieri: lo dicono i numeri dei ponti di primavera, quando, complice il bel tempo, in tantissimi hanno affollato i nostri litorali. Siamo, poi, molto soddisfatti per le presenze dei turisti stranieri, che fanno ben sperare per i numeri di questa . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

