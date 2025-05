Spiagge Sib | Serve una legge che tuteli i diritti degli attuali concessionari e salvaguardi i livelli lavorativi

Le spiagge italiane, mete privilegiate per i vacanzieri, richiedono ora una legge che tuteli i diritti degli attuali concessionari e salvaguardi i livelli occupazionali. L’afflusso massiccio di turisti, evidenziato dai recenti dati, sottolinea l'importanza economica del settore e la necessità di garantire stabilità e protezione per tutti gli operatori coinvolti.

(Adnkronos) – "Le Spiagge anche quest’anno si confermano protagoniste assolute in quanto destinazione preferita dei vacanzieri: lo dicono i numeri dei ponti di primavera, quando, complice il bel tempo, in tantissimi hanno affollato i nostri litorali. Siamo, poi, molto soddisfatti per le presenze dei turisti stranieri, che fanno ben sperare per i numeri di questa .L'articolo Spiagge, Sib: “Serve una legge che tuteli i dirittidegliattualiconcessionari e salvaguardi i livellilavorativi” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su .com