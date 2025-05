Spezia-Cosenza | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Picco di La Spezia si prepara una sfida entusiasmante tra Spezia e Cosenza, valida per la trentottesima giornata di Serie B. Scopriamo gli orari del match, le probabili formazioni e dove potrai seguire l’incontro in diretta tv. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio!

Al Picco di La Spezia in scena la gara tra Spezia-Cosenza, valevole per la trentottesima giornata di Serie B.

