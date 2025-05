spese veterinarie nel modello 730 2025 come richiedere la detrazione

Nel Modello 730/2025 è possibile richiedere la detrazione delle spese veterinarie, sostenute nel 2024, che superano la franchigia di 129,11 euro. Queste spese sono detraibili al 19%, permettendo ai proprietari di animali domestici di alleviare il carico fiscale. Scopri come procedere per ottenere il tuo rimborso.

Tra le detrazioni fiscali che si possono ottenere direttamente all’interno del Modello 7302025 ci sono anche quelle legate alle Speseveterinarie sostenute nel corso del 2024. I costi sono detraibili per il 19% solo e soltanto se superano la franchigia di 129,11 euro: l’importo massimo per il quale è possibile ottenere l’agevolazione è pari a 550 euro.Le detrazioni fiscali possono essere ottenute per sostenere i costi relativi a visite, farmaci o interventi a favore di animali domestici. È necessario aver effettuato il pagamento utilizzando un mezzo tracciabile (come il bancomat, la carta di credito o un assegno, solo per fare degli esempi) con la sola eccezione dei farmaci e delle prestazioni che rientrano nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.Speseveterinarie, quando spetta la detrazione al 19%Con la presentazione del Modello 7302025 il contribuente ha la possibilità di portare in detrazione le Speseveterinarie sostenute per curare gli animali domestici, che siano detenuti legalmente per la pratica sportiva o per compagnia. 🔗Leggi su Quifinanza.it