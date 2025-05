SPECIALE GIRO – Volata a sorpresa a Lecce

La prima tappa italiana del Giro d’Italia ha riservato una sorpresa a Lecce, con una volata finale mozzafiato. Gian Luca Giardini ha commentato l’inaspettata vittoria di Casper van Uden, il giovane talento olandese della Picnico, che ha trionfato in un arrivo di gruppo, lasciando a bocca aperta gli appassionati e gli esperti del settore.

Commentando la prima tappa "italiana" del Giro d'Italia, Gian Luca Giardini ha sottolineato il colpo di scena in una tappa che ha visto l'arrivo in volata a Lecce. A imporsi, in una volata di gruppo, è stato un nome che nessuno si aspettava: Casper van Uden. Il giovane corridore olandese della Picnic PostNL, con appena 23 anni, ha colto la sua prima grande vittoria al Giro, un traguardo che segna il punto più alto della sua carriera. Nel frattempo, Mads Pedersen, il danese della Trek-Segafredo, si è confermato in Maglia Rosa, mantenendo la sua posizione di leader della classifica generale. La tappa ha regalato emozioni e dimostrato che il Giro può sempre riservare sorprese, anche quando meno ce lo si aspetta.

