spazio ai privati a palazzo senato

L'Agenzia del Demanio e il ministero della Cultura hanno lanciato un bando di concessione per valorizzare due spazi storici di Palazzo Senato a Milano. L'iniziativa punta a coinvolgere operatori privati nella gestione di aree destinate a caffetteria, co-working, sala lettura e ristorante, promuovendo così la fruizione culturale e sociale del prestigioso edificio.

Con un bando di concessione di valorizzazione, pubblicato ieri, Agenzia del Demanio e il ministero della Cultura mirano a coinvolgere operatori privati nella gestione di due spazi dello storico edificio PalazzoSenato a Milano da destinare a caffetteria, co-working, sala lettura, ristorante, sala esposizioni. L’annuncio ieri dal direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, e del dg degli Archivi del ministero della Cultura, Antonio Tarasco. L’iniziativa si inserisce nell’accordo quadro tra l’Agenzia del Demanio e la Direzione Generale Archivi del Ministero del 2024 che muove da una visione innovativa degli Archivi, immaginati come “luoghi delle persone”, in cui la consultazione e l’esposizione delle testimonianze documentali del passato si integrano con nuovi servizi. Per PalazzoSenato si è scelto di utilizzare la concessione di valorizzazione fino a 50 anni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it