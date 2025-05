Spareggio Scudetto c’è già una possibile data! Ecco dove si potrebbe giocare l’eventuale sfida tra Napoli e Inter

In vista dello spareggio scudetto, si profila una possibile data per l'attesa sfida tra Napoli e Inter. La Lega Serie A svelerà oggi gli orari della 37ª giornata, con l'ipotesi di nove partite in contemporanea domenica alle 20.45, assicurando spettacolo e tensione per tutti gli appassionati. Ecco i dettagli sull'eventuale incontro.

SpareggioScudetto, c’è già una possibiledata! Eccodove si potrebbegiocarel’eventualesfida tra Napoli e Inter. I dettagliLa Lega Serie A annuncerà oggi gli orari della 37ª giornata, con una soluzione molto probabile: nove partite in contemporanea domenica alle 20.45, per garantire equità nelle sfide decisive per Scudetto, Champions e salvezza. Tuttavia, si valuta anche l’ipotesi di anticipare a orari diversi i match che coinvolgono la zona retrocessione, oppure quelli legati alla corsa tricolore, tenendo conto della sicurezza pubblica e degli Interessi televisivi. In particolare, Parma-Napoli è centrale, incrociando le sorti della capolista e quelle di una squadra ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere.Nel frattempo, si fa strada l’eventualità di uno SpareggioScudetto tra Napoli e Inter, che si disputerebbe domenica 25 maggio, con la necessità di anticipare a giovedì 22 gli incontri decisivi dell’ultima giornata (Napoli-Cagliari e Como-Inter). 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spareggio Scudetto, c’è già una possibile data! Ecco dove si potrebbe giocare l’eventuale sfida tra Napoli e Inter

