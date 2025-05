Sparatoria Monreale arrestato il secondo killer | incastrato da una foto

A Monreale si è conclusa la caccia all'uomo per la sparatoria che ha scosso la comunità. Arrestato il secondo killer, identificato grazie a una foto delle telecamere di sorveglianza. Mattias Conti, giovane noto del quartiere Zen di Palermo, è stato riconosciuto per il giubbotto bianco indossato mentre esultava con la pistola in mano.

Nelle immagini delle telecamere di Monreale lo si vede in piedi sulle pedane della moto alzare le braccia in segno di vittoria, con la pistola impugnata nella mano destra e quel giubbotto bianco tipo Blauer che lo ha reso riconoscibile. Mattias Conti è il secondo giovane dello Zen di Palermo accusato di aver sparato sulla folla nella strage di Monreale del 27 aprile. I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Monreale lo hanno fermato con l’accusa di strage, lesioni gravi e porto illegale d’arma. Dopo il primo presunto killer, Salvatore Calvaruso, e il guidatore della moto Bmw Samuele D’Acquisto (accusato di concorso in strage), la procura diretta da Maurizio de Lucia con il terzo fermo ha chiuso il cerchio sulla Sparatoria di fine aprile in cui sono morti Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sparatoria Monreale, arrestato il secondo killer: incastrato da una foto

Palermo, sparatoria dopo rissa nella notte a Monreale: due giovani uccisi e tre feriti

Due morti e tre feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo.