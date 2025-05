Spaccio di cocaina sul lungomare | due arrestati in flagranza nei guai anche gli acquirenti

Nella lotta contro lo spaccio di stupefacenti, i carabinieri di Miramare hanno intensificato i controlli sul lungomare. Lunedì scorso, due stranieri sono stati arrestati in flagranza mentre vendevano cocaina, e anche gli acquirenti sono finiti nei guai. L'operazione ha avuto luogo dopo numerose segnalazioni di movimenti sospetti nella zona.

