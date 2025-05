Spaccano i finestrini per rubare nelle auto parcheggiate | due giovani arrestati

Due giovani di origine egiziana, di 23 e 28 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Genova per aver infranto i finestrini di alcune auto parcheggiate con un blocco di cemento, tentano di rubare all'interno dei veicoli. L'episodio ha avuto luogo nella notte, segnando un intervento tempestivo delle forze dell'ordine.

