Sozza chi? E Marelli quanti? Il rigore che non c’è ma il senso di smarrimento resta

In Atalanta-Roma, un episodio ha scatenato una reazione emotiva tra i tifosi: il richiamo di Sozza al VAR. Il rigore non concesso ha portato a un senso di smarrimento, un déjà-vu collettivo che trascende il gioco stesso. La frustrazione per decisioni controverse si fonde con l'ansia di un destino già noto.

C’è un momento preciso, in Atalanta-Roma, in cui il tifoso giallorosso – ma anche l’osservatore neutrale, se esiste – ha sentito un brivido. Non per il rigore, no. Per quello siamo troppo abituati. Il brivido è arrivato quando Sozza è stato richiamato al VAR. Un déjà-vu collettivo: sappiamo già come va a finire. Se lo chiamano, non è per dirgli “Bravo!”. È per suggerirgli: “Guarda che ti sei fidato troppo del tuo occhio umano, meglio fidarsi del replay con la lente tarata a convenienza”.Il calcio moderno, quello che si riempie la bocca di “giustizia tecnologica”, ha partorito l’ennesima perla: un rigore che c’era ma non c’era, che forse andava dato ma forse no, che in tempo reale sembrava fallo, ma al replay sembrava un abbraccio tra vecchi amici dopo anni di lontananza. Cosce che si sfiorano, ginocchi che si guardano, intenzioni che nessuno potrà mai processare. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Sozza chi? E Marelli quanti? Il rigore che non c’è, ma il senso di smarrimento resta

