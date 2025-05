Sostegno scolastico torna la chiamata diretta | rischio per trasparenza e diritti

Il ritorno della chiamata diretta nel sostegno scolastico solleva preoccupazioni per la trasparenza e i diritti degli studenti. Dietro l'apparente intento di garantire continuità didattica, questo meccanismo, riemergente dalla normativa, minaccia di compromettere equità e accesso nel sistema scolastico pubblico. Una riflessione urgente sull'impatto di tali scelte è quindi necessaria.

Dietro l’apparente obiettivo della continuità didattica, si nasconde la reintroduzione di una pratica scavalcata dalla normativa: la chiamatadiretta. Il meccanismo, reintrodotto sul Sostegno, rischia di espandersi, minando trasparenza, equità e diritti nel sistema scolastico pubblico. Una scorciatoia che aggira le regole a discapito dei docenti di Sostegno La conferma dei docenti di Sostegno su . Sostegnoscolastico, torna la chiamatadiretta: rischio per trasparenza e diritti Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

