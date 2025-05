Sostegno Indire | obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025 A dirlo il Presidente

Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025. Quest'affermazione, rilasciata in un'intervista esclusiva a Italia Oggi, segna un passo significativo verso il potenziamento del supporto educativo. L'articolo, firmato da Alessandra Ricciardi, approfondisce le strategie e le implicazioni di questa iniziativa importante.

"Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di Sostegno entro Dicembre", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alessandra Ricciardi.

Manfredi, presidente Indire:ecco le prossime sfide - Sostegno, pronti i corsi di specializzazione per quasi 19mila docenti precari. L’IA? Il 57% degli insegnanti già la usa ... 🔗italiaoggi.it

Percorsi INDIRE, i numeri annunciati non sono confermati, quindi nessun rischio di esclusione - Sul rischio che molti triennalisti sul sostegno possano rimanere fuori dai percorsi di specializzazione sul sostegno INDIRE non vi è alcuna certezza. Poichè i numeri relativi alle disponibilità sono ... 🔗informazionescuola.it

Sostegno e corsi Indire: la carica dei 52.622 - Tirocinio previsto solo per chi ha conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno all'estero ma non ... interamente online, erogati da Indire o dalle università (autonomamente o in ... 🔗vita.it

