Sospeso spot di U-Power con Diletta Leotta Sessualizza lo sguardo di un bambino

Roma, 13 maggio 2025 – Scoppia la polemica dopo il divieto dell'Istituto di Autodisciplina pubblicitaria per lo spot U-Power con Diletta Leotta. Al centro della controversia, la sessualizzazione dello sguardo di un bambino di 7 anni, sorpreso a osservare la conduttrice in abiti provocanti. La decisione solleva interrogativi sul confine tra pubblicità e tutela dell'infanzia.

Roma, 13 maggio 2025 – Bufera per la decisione dell’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria che ha bloccato lo spot U-Power con DilettaLeotta. Il motivo? La Sessualizzazione dello sguardo di un bambino. Nei primi secondi del video un bimbo di 7 o 8 anni contemplava una cantante in minigonna mentre il voice over di Leotta recitava: “La prima volta che sei rimasto senza parole”.Lanciato lo scorso marzo, lo spot aveva da subito sollevato polemiche. In testa la critica di Selvaggia Lucarelli, che aveva commentato: “Le pubblicità di U-Power sono sempre state brutte, con quel gusto anni Novanta nell’ammiccare al sesso. Ma stavolta si fa un passo ulteriore: si mette al centro il corpo di una donna con una ripresa dal basso, in minigonna inguinale, e lo sguardo di desiderio è quello di un bambino”. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sospeso spot di U-Power con Diletta Leotta. “Sessualizza lo sguardo di un bambino”

