Sospeso lo spot U-Power con Diletta Leotta | cosa è accaduto

Sospeso dal Giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitariaÈ stato Sospeso la spot di U-Power, lanciato a marzo scorso con testimonial e volto la conduttrice Diletta Letta. A prendere la decisione il Giurì dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria.La pubblicità, nei primi secondi, arriverebbe a sessualizzare un bambini, violando l'articolo 11 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.«Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali». Si legge nell'articolo 11 del Codice di autodisciplina, in vigore dallo scorso 30 ottobre 2024.Tante le polemiche attorno allo spot, alcune sollevate da Selvaggia Lucarelli. In un momento dello spot, il bambino, guadando il fisico della donna (ovvero la Leotta in minigonna) e dice: «la prima volta che sei rimasto senza parole».