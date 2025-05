Sospesa la licenza di un bar che rimarrà chiuso 3 giorni | Avventori con precedenti di diversa natura

La licenza di un bar a Torino è stata sospesa per tre giorni, con chiusura immediata dell'esercizio, a causa di problemi legati a precedenti comportamenti dei clienti. L'intervento è avvenuto in base all'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo indagini condotte dal commissariato "San Paolo".

La licenza di un bar di Torino è stata Sospesa per 3 giorni, con contestuale chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nelle scorse settimane, il personale del commissariato "San Paolo", nel corso di un servizio.

