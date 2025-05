Sospesa attività commerciale | carenti condizioni igienico-sanitarie in cucina multa di oltre 10mila euro

La Polizia di Stato ha sospeso un'attività commerciale nel beneventano a causa di gravi carenze igienicosanitarie riscontrate in cucina. Oltre alla chiusura, è stata inflitta una multa di oltre 10.000 euro, evidenziando l'importanza della sicurezza alimentare e della compliance alle normative vigenti nel settore della somministrazione di cibi e bevande.

Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo di un’attività destinata alla somministrazione di cibi e bevande, sita in provincia di Benevento, risultata non in regola rispetto alla normativa vigente in materia, oltre ad aver contestato una sanzione pecuniaria di oltre 10.000 euro. Nell’ambito delle attività di controllo degli esercizi commerciali nella provincia di Benevento sta operando una task force composta dalla squadra amministrativa della Questura di Benevento, dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Municipale, dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL, e dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della locale SIAE.L’accertamento ha riguardato sia i locali ove si ascolta la musica dal vivo e si offrono cibi e bevande, sia la cucina, al fine di verificare la regolarità dell’attività amministrativa e la regolarità sanitaria circa la manipolazione e la gestione degli alimenti destinati al consumo. 🔗Leggi su Anteprima24.it