Sospensione dell' energia elettrica a Nocera Superiore la comunicazione del sindaco

Sospensione dell'energia elettrica a Nocera Superiore: il sindaco informa la cittadinanza. E-Distribuzione ha annunciato un'interruzione programmata per mercoledì 14 maggio, necessaria per lavori agli impianti elettrici. Durante questa giornata, alcune strade rimarranno senza energia elettrica, e il Comune vuole garantire la massima trasparenza con i residenti.

Una strada a NoceraSuperiore senza energiaelettrica. Lo ha comunicato E-Distribuzione, che ha informato il Comune dell'interruzione dell'energiaelettrica, programmato nella giornata di mercoledì 14 maggio, per l'effettuazione di alcuni lavori agli impianti elettrici. L'erogazione dell'energia.

