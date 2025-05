Sospensione delle attività didattiche a Pozzuoli

A causa del forte sciame sismico registrato oggi, 13 maggio 2025, il comune di Pozzuoli ha deciso di sospendere le attività didattiche. In questa intervista, il sindaco Gigi Manzoni condividerà le misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini e le prossime fasi di gestione dell’emergenza. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

Dopo l’intenso sciame sismico di oggi, 13 maggio 2025, le attivitàdidattiche sono sospese. Intervista al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. Sospensionedelleattivitàdidattiche a Pozzuoli Il Blog di Giò. 🔗Leggi su Ilblogdigio.it

