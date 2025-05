Sos Controllo di vicinato Cittadini invitati

Cresce la preoccupazione per i furti in aumento, spingendo i cittadini di Varese a organizzarsi per attivare il Controllo di Vicinato. Questa sera, alle 20:45, si terrà un incontro nella sala polivalente dell’oratorio in via Astico per discutere il progetto. Parteciperanno già 600 volanti di sostegno all'iniziativa.

Cresce la preoccupazione per furti in crescita negli ultimi tempi e i Cittadini si mobilitano per avviare il Controllo di vicinato. L’appuntamento è per questa sera alle 20,45 nella sala polivalente dell’oratorio in via Astico a Varese proprio per parlare del progetto. Nei giorni scorsi 600 volantini sono stati distribuiti porta a porta nei rioni di Velate e Avigno per informare dell’iniziativa, un momento importante per illustrare l’attività e raccogliere adesioni. Il messaggio è chiaro: "Un buon vicino è il miglior antifurto". Spiegano i promotori: "Basta la partecipazione di un componete per famiglia alla serata, è importante che si riesca a fare decollare il progetto prima dell’estate quando potrebbe avvenire una impennata dei furti, in ogni caso quando le persone in vacanza per le ferie vogliono sentirsi più tranquille, lasciando la casa vuota". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos Controllo di vicinato. Cittadini invitati

Su questo argomento da altre fonti

Sos Controllo di vicinato. Cittadini invitati - Cresce la preoccupazione per furti in crescita negli ultimi tempi e i cittadini si mobilitano per avviare il Controllo di vicinato. L’appuntamento è per questa sera alle 20,45 nella sala polivalente d ... 🔗ilgiorno.it

Sicurezza urbana, controllo di vicinato: ecco cosa faranno i gruppi organizzati di cittadini - per informare i cittadini delle aree interessate dalla sperimentazione dell’iniziativa. Il “controllo di vicinato”, che sul territorio verrà segnalato da un’apposita cartellonistica ... 🔗nove.firenze.it

Per il ‘Controllo del vicinato’ cittadini schierati per la sicurezza - Il ’Progetto di controllo del vicinato’ - lanciato dall’amministrazione ... Non si tratta di ’ronde’ o similari: semplicemente un invito ai cittadini di diventare sorta di ’sentinelle ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Inghilterra: una nuova variante del coronavirus fuori controllo

Non riuscendo a tenere sotto controllo l'epidemia di coronavirus, il governo britannico è stato costretto a imporre un ricontenimento di Londra e del sud-est dell'Inghilterra anche per la scoperta di una nuova variante più contagiosa.