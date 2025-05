Sora Grande successo per la prima edizione di M_LABO – Laboratorio di arte

audacia, coinvolgendo giovani artisti e appassionati d'arte. La manifestazione ha offerto workshop, esposizioni e momenti di confronto, creando uno spazio dinamico per esprimere talenti e idee. Con la partecipazione attiva della comunità, "M_LABO" si è affermato come un importante punto di riferimento culturale per Sora e le sue realtà giovanili.

Grandesuccesso per la primaedizione di "MLABO – Laboratorio di arte", progetto promosso dal Comune di Sora nell'ambito delle Politiche Giovanili e dei Servizi Culturali. L'iniziativa, conclusasi ieri, ha visto per giorni il Museo della Media Valle del Liri animarsi di energia, creatività e. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Sora, Grande successo per la prima edizione di "M_LABO – Laboratorio di arte"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sora: grande successo per la prima edizione di “M_LABO – Laboratorio di arte” - Grande successo per "M_LABO", il laboratorio artistico che ha acceso il Museo della Media Valle del Liri con l'energia e il talento dei giovani. 🔗sora24.it

Sora – Grande partecipazione per la prima Fiera del Libro - La consigliera delegata Manuela Cerqua: «La Fiera del Libro rappresenta questa visione: una Biblioteca viva, aperta alla città e capace di accogliere storie, idee e persone» ... 🔗tunews24.it

Sora: grande successo nella Biblioteca Comunale per la 1a Fiera del Libro - La Giornata Mondiale del Libro è stata celebrata a Sora con entusiasmo e una straordinaria partecipazione in occasione della prima edizione della Fiera del Libro, che ha trasformato la Biblioteca ... 🔗sora24.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Goria in un'intervista esclusiva a?Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.