Sono un ex dipendente Decathlon ti svelo come puoi avere uno zaino della North Face a 2 euro | attenzione alla nuova truffa Ecco come funziona

Ciao a tutti! Sono un ex dipendente Decathlon e oggi voglio svelarvi una nuova truffa che sta circulando sui social. State attenti, perché si promettono zaini The North Face a soli 2 euro, ma in realtà non c'è nulla di vero. Scopriamo insieme come funziona questa frode ingegnosa e come proteggerci da essa.

No, è bene metterlo subito in chiaro: Decathlon e the NorthFace non c’entrano nulla e non c’è nessun escamotage per avere uno zaino a 2 euro; è solo l’ultima trovata delle truffe via Facebook. E questa volta, dopo quella delle e-bike, lo specchietto per le allodole Sono improbabili sconti Decathlon: il pretesto, uno sfogo personale contro un licenziamento ingiusto. L’obiettivo? Ottenere dati personali delle vittime. Il post, virale sulle bacheche di molti utenti italiani, parte così: “Ciao amici, oggi Sono stata licenziata da Decathlon con la motivazione che, dopo il congedo di maternità, ho iniziato ad avere problemi di salute”. Poi il colpo di scena: l’ex dipendente decide di “vendicarsi” rivelando un presunto segreto aziendale su uno stock di zaini NorthFace regalati a chi lascia una recensione e paga due euro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono un ex dipendente Decathlon, ti svelo come puoi avere uno zaino della North Face a 2 euro”: attenzione alla nuova truffa. Ecco come funziona

