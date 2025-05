Sono nati Agnes e Ocean diventare madre da sola mi fa scoppiare di felicità | l’annuncio di Amber Heard

Una gioia travolgente per Amber Heard, che celebra la Festa della Mamma con l’annuncio della nascita dei suoi gemelli, Agnes e Ocean. La 39enne attrice, rinvigorita dopo la difficile battaglia legale con Johnny Depp, ha condiviso la sua felicità su Instagram, evidenziando il potere dell’amore materno nella sua vita. Una nuova avventura inizia per lei!

Una festa della mamma doppia, anzi tripla, per AmberHeard. La 39enne attrice hollywoodina archiviata la bruciante sconfitta processuale contro l’ex marito Johnny Depp, ha annunciato la nascita dei suoi gemelli Agnes e Ocean, proprio il giorno in cui si celebra il ruolo della mamma. Su Instagram, Heard ha postato una foto dei piedini dei due neonati a cui si aggiungono, in mezzo, i “piedoni” dell’altra figlia della Heard, Oonagh, nata 4 anni fa grazie alla maternità surrogata. “Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi stanno riempiendo il cuore – ha scritto l’attrice su IG.“Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter provare più gioia di così. E invece, ora sto scoppiando di felicità. moltiplicata per tre. diventaremadre da sola e secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it