Sono molto dispiaciuto ma il terzo indagato per la strage di Monreale resta in silenzio davanti al gip

Mattias Conti, il terzo indagato per la strage di Monreale, ha scelto di esercitare il diritto al silenzio durante l'interrogatorio dal gip Ivana Vassallo. Il 19enne, arrestato come presunto killer, ha rilasciato solo una breve dichiarazione esprimendo il suo dispiacere per quanto accaduto, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e, davanti al gip Ivana Vassallo, Mattias Conti, 19 anni, fermato ieri perché ritenuto uno dei killer della strage di Monreale, è rimasto dunque in silenzio. Ha solo reso una brevissima dichiarazione, dicendosi "moltodispiaciuto per. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Sono molto dispiaciuto", ma il terzo indagato per la strage di Monreale resta in silenzio davanti al gip

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump non esclude il terzo mandato: «Molti me lo chiedono. E ci sono diversi modi per farlo» - Donald Trump non esclude la possibilità di cercare un terzo ... «Molte persone vogliono che lo faccia. Ma ho detto loro che abbiamo ancora molta strada da fare e che è ancora molto presto. Sono ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen reo confesso della strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, 19 anni, cresciuto nel quartiere Zen di Palermo, è il giovane reo confesso della strage avvenuta a Monreale.