Sono 487 i Comuni che hanno ricevuto la bandiera blu nel 2025

Nel 2025, ben 487 comuni italiani si sono aggiudicati la prestigiosa bandiera blu, evidenziando un incremento nelle spiagge premiate. Con 246 comuni rivieraschi e 84 approdi turistici, l'Italia si conferma un leader nel turismo balneare, mentre si registra una flessione per i laghi. Un segnale di qualità e impegno per l'ambiente.

246 Comuni rivieraschi (236 nel 2024), 84 approdi turistici (81 nel 2024), e un totale di 487 spiagge (485 nel 2024): Sono questi i dati sulla bandiera blu 2025. Si tratta di circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Dati in aumento per le spiagge, ma in calo per i laghi, dove i Comuni premiati Sono invece 22. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di premiazione della Foundation for environmental education (Fee), nella sede del Cnr a Roma.bandiera blu 2025, 287 Comuni premiatiSono 15 i nuovi Comuni entrati nel programma. Cinque invece i Comuni che perdono la bandiera. La Liguria perde una bandiera e si mantiene su 33 località. La Puglia invece sale a 27 riconoscimenti con 3 nuovi ingressi; con 23 bandiere blu c’è poi la Calabria che conquista tre nuovi ingressi. Per assegnare questo status ci Sono 32 criteri, che vengono monitorati ed inseriti nel Programma. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sono 487 i Comuni che hanno ricevuto la bandiera blu nel 2025

