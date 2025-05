Sondalo diventa un Comune cardio protetto

Sondalo ha ufficialmente avviato il progetto “Comune Cardio Protetto” durante l’ultima serata pubblica con la Croce Rossa di Sondrio. Questa iniziativa, sostenuta dal Comune di Sondalo e da AVIS Sondalo, mira a garantire la sicurezza cardiovascolare dei cittadini, promuovendo l’educazione e l’installazione di defibrillatori nel territorio.

In occasione dell'ultima serata pubblica degli incontri con la Croce Rossa di Sondrio, è stato ufficialmente presentato il progetto "Comune Cardio Protetto", una significativa iniziativa promossa con forza dal Comune di Sondalo, in sinergia con AVIS Sondalo e il prezioso contributo delle.

