Sondaggio Mentana | FdI veleggia col vento in poppa Il Pd di Schlein ancora giù | e aumenta il divario dal primo partito

Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo. Questo divario crescente tra il primo partito e le forze di opposizione evidenzia un panorama politico in evoluzione, dove i consensi per il centrodestra continuano a salire.

I report sulle intenzioni di voto degli italiani continuano a stilare un diagramma che stigmatizza consensi elettorali in continua ascesa per il centrodestra e in progressiva flessione per quanto riguarda le forze di opposizione. Una verità ribadita con l'attendibilità della matematica percentuale anche dall'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Mentana che, ancora una volta, vede sul piano cartesiano della fiducia dei votanti l'ascissa della coalizione di governo in crescita costante – con Giorgia Meloni che consolida ulteriormente la sua leadership politica –. E l'ordinata delle componenti del centrosinistra (in ordine sparso) in continuo calo.SondaggioMentana, governo e FdI volano altoE allora: l'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7, illustrato dal direttore Enrico Mentana, fotografa una crescita dello 0,3% in una sola settimana, confermando il partito di via della Scrofa a un robusto 30,4% dei consensi.

