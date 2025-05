Solopaca 4 bandi per assunzioni a tempo indeterminato | le figure ricercate e i requisiti

Il Comune di Solopaca offre nuove opportunità di lavoro con quattro bandi per assunzioni a tempo indeterminato, rivolti a diplomati e laureati. Scopri le figure ricercate e i requisiti necessari per partecipare alle selezioni, con scadenza fissata al 20 maggio. Non perdere questa occasione!

tempo di lettura: 3 minutiNuove opportunità di lavoro per diplomati e laureati grazie a quattro concorsi indetti dal Comune di Solopaca, situato in provincia di Benevento.Le selezioni sono finalizzate ad assunzioni con contratto a tempoindeterminato.Per candidarsi c’è tempo fino al 20 maggio 2025.Di seguito rendiamo disponibili i bandi da scaricare e spieghiamo in modo chiaro e dettagliato i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile.CONCORSI COMUNE DI Solopaca PER DIPLOMATI E LAUREATI, bandiI concorsi indetti dal Comune di Solopaca prevedono la copertura dei seguenti profili professionali, di cui indichiamo, in sintesi, la tipologia contrattuale offerta, il titolo di studio necessario per candidarsi e mettiamo anche a disposizione il bando da scaricare:n. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Solopaca, 4 bandi per assunzioni a tempo indeterminato: le figure ricercate e i requisiti

