Solofra Service tagliato il traguardo dei 25 anni | la ‘cattedrale nel deserto’ trasformata in eccellenza

Solofra Service festeggia con orgoglio i suoi 25 anni, un percorso straordinario che ha trasformato la ‘cattedrale nel deserto’ in un simbolo di eccellenza. Dal 13 maggio 2000, l'azienda ha affrontato sfide e raggiunto traguardi significativi, delineando un futuro luminoso e promettente. Un compleanno che celebra impegno, innovazione e visione.

Tempo di lettura: 2 minutiTanti anni, ben 25 e da allora di strada ne è stata fatta eccome. Dal 13 di maggio del 2000 ad oggi, la trasformazione è stata evidente, la scommessa vinta e il futuro è stato delineato a tinte forti.Un giorno di compleanno importante per la SolofraService – Centro Servizi Asi, che festeggia il quarto di secolo. Quello che era un piccolo gioiellino che ha rischiato di diventare una grande cattedrale nel deserto. Lavori completati ma per quattro anni non c'è stato modo di dargli vita: insomma stava nascendo nella provincia di Avellino un'altra opera incompiuta.E invece, quando nessuno più se lo aspettava, è arrivato il giorno del taglio del nastro alla presenza di Nicola Mancino, allora presidente del Senato nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica.