Solo 100 euro al mese per il SUV è corsa alla concessionaria

Solo 100 euro al mese per un SUV? È il momento di affrettarsi verso la concessionaria! Scopri i dettagli dell'offerta di maggio su uno dei modelli più ambiti del mercato. Intanto, le vendite automobilistiche italiane continuano a crescere, con aprile che ha registrato 139.084 immatricolazioni, segnando un aumento del 2,7%.

Un SUV a poco meno di 100 euro al mese. Tutti i dettagli sull'offerta di maggio su uno dei modelli più ambiti sul mercato Altro mese di vendite in positivo per il mercato automobilistico italiano che ha chiuso aprile con 139.084 immatricolazioni, un dato in crescita del 2,7% rispetto allo stesso mese di un anno.

