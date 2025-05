Soliera MO Genitori in rivolta | ‘Maltrattamenti all’asilo vogliamo risposte’

Dopo l'inchiesta sui presunti maltrattamenti all'asilo 'Muratori' di Soliera, i genitori si uniscono in una lettera aperta per chiedere risposte. La sospensione di due maestre ha scosso la comunità, che ora reclama ascolto, trasparenza e un intervento deciso da parte delle istituzioni. Non possono tollerare il silenzio su una questione così grave.

Dopo l’inchiesta che ha portato alla sospensione di due maestre per presunti maltrattamenti, i Genitori della scuola dell’infanzia ‘Muratori’ di Soliera (MO) si uniscono in una lettera aperta per denunciare il silenzio delle istituzioni e chiedere spiegazioni, ascolto e trasparenza. “Non possiamo più far finta che vada tutto bene”. Il dolore e la rabbia delle . Soliera (MO), Genitori in rivolta: ‘Maltrattamentiall’asilo, vogliamorisposte’ Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

