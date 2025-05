Soldati Usa via in Europa per ora nessuna conferma

In attesa del prossimo vertice della Nato all'Aja, fissato dal 24 al 26 giugno, il dibattito si intensifica sulla possibilità di una guerra tra Cina e Taiwan e sul suo impatto sull'Europa. Mentre i soldati statunitensi si ritirano dal continente, l'Alleanza Atlantica si trova a dover affrontare sfide inedite e una nuova corsa agli armamenti.

La possibile guerra tra la Cina e Taiwan appare lontana dall’Europa ma potrebbe provocare una piccola rivoluzione in ambito della Nato. Manca ormai poco più di un mese al prossimo vertice dell’Alleanza Atlantica, evento che si terrà a l’Aja dal 24 al 26 giugno, e la nuova corsa agli armamenti e l’aumento della quota percentuale del Pil da destinare alla Difesa che ogni nazione dovrà essere riconfermata, saranno quindi tra gli argomenti “caldi” da trattare oltre, ovviamente, alla mutevole situazione delle guerre in Ucraina e Medio Oriente. Ma con il ritorno di Trump alla Casa Bianca un altro argomento annunciato potrebbe essere il rischieramento delle truppe statunitensi presenti in Europa, anche se, almeno per ora, il presidente del comitato militare Nato, l’ammiraglio italiano Giuseppe Cavo Dragone (in questo ruolo dal 17 gennaio 2025), ha dichiarato di non aver ancora ricevuto indicazioni che gli Stati Uniti ritireranno le forze impegnate nei piani di difesa dell’Alleanza per spostarle nella regione dell’Indo-Pacifico. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Soldati Usa via in Europa, per ora nessuna conferma

