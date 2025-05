Sogno infranto? La Champions si complica per la Roma | sorride la Juventus

La Roma vive un sogno infranto: la Champions si allontana mentre la Juventus sorride. Dopo un'incredibile cavalcata nel 2025, a soli 270 minuti dalla fine del campionato, i giallorossi si trovano a dover inseguire. In questa corsa, ogni errore potrebbe segnare il destino di una stagione ormai vibrante e incerta.

Una cavalcata incredibile quella della Roma in questo 2025, talmente epica che, a soli 270 minuti dalla fine del campionato, l’occasione per mettere il muso davanti era arrivata. Inseguire però non è facile, ti mette nella condizione di non poter avere neanche una défaillance, e se questa arriva nel match decisivo per prendere il 4° posto in solitaria, con sole altre due partite in calendario, fa decisamente male. La sconfitta di Bergamo lascia l’amaro in bocca per diversi motivi, in primis per quel rigore su Koné tolto dal VAR che alimenta i dubbi sull’uso dello strumento, per un regolamento sempre meno chiaro.Il match però ha sicuramente visto un’Atalanta che ha fatto qualcosa in più, soprattutto in un primo tempo dove la Roma si è vista schiacciata nella propria metà campo, e quei famosi coraggio ed intraprendenza chiesti a gran voce nei big match si sono in realtà visti solo nella gara di San Siro con l’Inter. 🔗Leggi su Sololaroma.it