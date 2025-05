Smettere di fumare tornano i corsi organizzati da Asl Toscana Sud est

I corsi per smettere di fumare organizzati dalla Asl Toscana Sud Est sono nuovamente attivi. Dire addio al fumo può sembrare difficile, ma le statistiche dimostrano che con il giusto supporto è possibile. Negli 84 corsi già svolti ad Arezzo, i risultati evidenziano il successo dei partecipanti nel percorso verso una vita senza fumo.

tornano i corsi della Asl Toscana Sud est per Smettere di fumare. Dire stop al fumo non è facile ma è possibile. Lo dimostrano le statistiche basate sui dati dei corsi promossi da Asl Tse, in tutto 84 quelli che fino ad oggi sono stati effettuati ad Arezzo, dai quali emerge che i partecipanti.

