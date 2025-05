Smarrita in località Valle sopra Morbegno | l' appello per ritrovare Kima

Appello urgente per ritrovare Kima, una meticcia nera di taglia media smarrita sabato 10 maggio in località Valle sopra Morbegno. I suoi proprietari chiedono aiuto, dopo che è stata avvistata ad Arzo e al Rifugio Alpe Piazza. Chiunque abbia informazioni sulla sua posizione è pregato di contattarli. Kima ha bisogno di tornare a casa!

Chiedono aiuto i proprietari di Kima che cercano disperatamente di ritrovare il loro cane, smarritosi sabato 10 maggio in località Valle sopra Morbegno. Kima, un meticcio femmina di colore nero e taglia media, è poi stata avvistata ad Arzo ed al Rifugio Alpe Piazza. Dovrebbe aggirarsi in zona. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Smarrita in località Valle sopra Morbegno: l'appello per ritrovare Kima

