Smact Competence Center fatturato triplicato nell' ultimo triennio | il bilancio

Nel 2024, Smact Competence Center ha registrato un fatturato di 10 milioni di euro, triplicando i 3 milioni del 2021 grazie a una nuova governance. I contributi del MiMIT ammontano a 1,4 milioni, confermando una crescita solida e un bilancio positivo, con risultati anche incoraggianti in termini di redditività.

Smact CompetenceCenter ha chiuso il 2024 con ricavi per 10 milioni di euro (di cui 1,4 di contributi erogati dal MiMIT), triplicando il dato dei 3 milioni di euro registrato nel 2021, anno di subentro dell’attuale governance. Dati positivi anche sul fronte della redditività, con. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Smact Competence Center, fatturato triplicato nell'ultimo triennio: il bilancio

