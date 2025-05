Sitting volley a Bologna | polizia in campo fra legalità e inclusione

Bologna, 13 maggio 2025 – "Una rete di valori: la polizia di Stato con il Sitting volley" è il titolo dell'evento dedicato alla legalità e inclusione, organizzato presso la Questura. In collaborazione con la Asd Villanova Volley e l'Ufficio Scolastico regionale, l'iniziativa promuove la coesione sociale attraverso lo sport, con il patrocinio della Federazione Italiana Pallavolo.

Bologna, 13 maggio 2025- 'Una rete di valori: la polizia di Stato con il Sittingvolley'. Eccolo il titolo della mattinata di legalità e inclusione organizzata in Questura, in collaborazione con la Asd Villanova volley, l'Ufficio Scolastico regionale e con il patrocinio della Federazione Italiana Pallavolo. Nell'impianto sportivo Baratti, all'interno dello Sferisterio in via Irnerio si è svolto infatti un torneo sportivo non competitivo, rivolto a circa 300 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Bologna e provincia, per promuovere la disciplina sportiva paralimpica del Sittingvolley.I presentiAll'evento erano presenti il questore Antonio Sbordone, il prefetto Enrico Ricci e i rappresentanti di tutte le Forze dell'Ordine e delle specialità della polizia di Stato. Presenti anche l'ex tecnico della selezione femminile campione d'Europa Ribeiro Amauri (medaglia d'oro olimpica come atleta della selezione brasiliana di pallavolo indoor), una rappresentanza del team femminile del volley Team Bologna e la squadra di Sittingvolley composta da personale della polizia di Stato di Bologna e da atleti esterni all'Amministrazione con disabilità.