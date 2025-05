Sir Claudio Ranieri perde le staffe | O hanno cambiato regole o il Var non poteva intervenire

Un episodio controverso ha infiammato la partita tra Roma e Atalanta, con Sir Claudio Ranieri furioso per una decisione arbitrale discutibile. Dopo un secondo tempo brillante dei giallorossi, un contatto in area ha portato a un rigore inizialmente assegnato, ma poi annullato dal Var. Le polemiche si scatenano, già sul filo di un campionato avvincente.

Un episodio ieri che di certo ha indirizzato la gara. La Roma nel secondo tempo contro l’Atalanta è entrata con un piglio diverso. Attacca ed pericolosa. Poi arriva il caso: contatto in area tra Pasalic e Kone. L’arbitro Sozza assegna il rigore, il Var lo toglie. Ranieri diventa una furia. E già questa è una notizia. La Gazzetta riporta le sue parole dopo il match:«Non parlerà nessun giocatore, non voglio che vengano squalificati. Io non dico se quello su Koné è rigore o meno, anche se per me lo è. Ma vorrei sapere se il Var potevaintervenire o meno e lo chiedo soprattutto a Rocchi. Ci hanno detto che sui contatti bassi, quelli su piedi, caviglie e ginocchia il Var non può intervenire e allora perché lo ha fatto? Vogliamo saperlo, per giustizia sportiva. E allora diteci: “Abbiamo cambiato le regole, interveniamo sempre”. 🔗Leggi su Ilnapolista.it