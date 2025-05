Sir Claudio Ranieri perde le staffe | Il Var poteva intervenire? Ci piacerebbe linearità sui giudizi

Sir Claudio Ranieri esplode dopo un episodio controverso nella partita tra Roma e Atalanta. Il rigore assegnato per un contatto tra Pasalic e Kone viene annullato dal Var, scatenando le ire del tecnico giallorosso. La richiesta di linearità nei giudizi sulla tecnologia è forte, mentre la Roma, nel secondo tempo, mostrava segnali di ripresa.

Un episodio ieri che di certo ha indirizzato la gara. La Roma nel secondo tempo contro l'Atalanta è entrata con un piglio diverso. Attacca ed pericolosa. Poi arriva il caso: contatto in area tra Pasalic e Kone. L'arbitro Sozza assegna il rigore, il Var lo toglie. Ranieri diventa una furia. E già questa è una notizia. La Gazzetta riporta le sue parole dopo il match:«Non parlerà nessun giocatore, non voglio che vengano squalificati. Io non dico se quello su Koné è rigore o meno, anche se per me lo è. Ma vorrei sapere se il Var potevaintervenire o meno e lo chiedo soprattutto a Rocchi. Ci hanno detto che sui contatti bassi, quelli su piedi, caviglie e ginocchia il Var non può intervenire e allora perché lo ha fatto? Vogliamo saperlo, per giustizia sportiva. E allora diteci: "Abbiamo cambiato le regole, interveniamo sempre".