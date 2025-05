Sinner va in grande difficoltà alla domanda sul Papa in sala stampa ridono tutti | “Boh”

Jannik Sinner, dopo aver trionfato su Jesper de Jong a Roma, ha vissuto un momento di grande imbarazzo durante la conferenza stampa. Quando gli è stata posta una domanda su Papa Prevost, il giovane tennista è diventato rosso, coprendosi il volto e balbettando, scatenando le risate dei presenti. Un episodio che ha aggiunto un tocco di leggerezza alla sua giornata.

Jannik Sinner è diventato rosso per l'imbarazzo durante la conferenza stampa dopo il match vinto contro Jesper de Jong a Roma: la domanda su Papa Prevost lo ha messo in grandedifficoltà. Il numero uno al mondo si è messo le mani sul volto e poi ha farfugliato qualcosa, scatenando le risate di tutti i giornalisti presenti.

