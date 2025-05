Sinner svela dispositivo di monitoraggio biometrico in tempo reale in vista di Cerundolo

Jannik Sinner ha sorpreso tutti durante il match contro Jasper de Jong, rimuovendo la maglietta e rivelando un innovativo dispositivo di monitoraggio biometrico. Progettato per fornire dati in tempo reale su frequenza cardiaca, velocità e altre metriche, questo strumento promette di rivoluzionare l'approccio degli atleti alla preparazione e al recupero.

Nel corso di un match, Jannik Sinner ha deciso di rimuovere la maglietta durante la partita contro Jasper de Jong dopo aver vinto il primo set, rivelando un dispositivo nascosto nel top nero che copriva la schiena. Questo strumento, progettato per monitorare la frequenza cardiaca, la velocità e la posizione in campo, analizza i movimenti, . L'articolo Sinnersveladispositivo di monitoraggiobiometrico in temporeale in vista di Cerundolo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner svela dispositivo di monitoraggio biometrico in tempo reale in vista di Cerundolo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il gps di Jannik Sinner, come funziona il dispositivo indossato agli Internazionali d'Italia - Anche il tennis si adegua dopo il via libera dell'Atp. Il fuoriclasse, in campo a Roma, sfoggia il nuovo gadget ... 🔗wired.it

Sinner monitorato dal Gps (ma non lo ama) - Il dispositivo che monitora la frequenza cardiaca, la velocità, gli spostamenti, i chilometri percorsi. Jannik però nella partita con de Jong l’ha tolto ... 🔗ilsole24ore.com

Sinner e il Gps sotto la maglia: perché lo ha usato nella partita contro Navone e a che cosa serve - Il dispositivo, nascosto sotto la maglietta, monitora la frequenza cardiaca e gli spostamenti. Il cardiologo spiega perché è utile anche ai tennisti ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Australian Open : Jannik Sinner perde con Stefanos Tsitsipas

Non dura neppure due ore il quarto di finale di Jannik Sinner contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, testa di serie n.