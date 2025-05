Sinner supera Cerundolo al Foro Italico in una serata infuocata agli Internazionali d’Italia 2025

In una serata calda e vibrante al Foro Italico, Jannik Sinner ha trionfato su Francisco Cerundolo, regalando emozioni e spettacolo agli Internazionali d'Italia 2025. Martedì 13 maggio, il giovane talento azzurro ha dimostrato le sue abilità sopraffine, affermandosi con determinazione sul campo centrale.

Martedì 13 maggio si è assistito ad una giornata intensa e ricca di emozioni al Centrale, dove il giovane talento Jannik Sinner ha messo in scena un'esibizione di alto livello agli Internazionali d'Italia 2025. La partita, giocata con determinazione contro Francisco Cerundolo, ha visto l'azzurro aggiudicarsi il match in due set, assicurandosi così un posto.

TRAPPOLA SUPERATA! Jannik Sinner sconfigge l’ostico Cerundolo e fa sognare Roma: è ai quarti di finale!

Segnala oasport.it: Jannik Sinner supera un esame piuttosto difficile e batte in due set anche l'argentino Francisco Cerundolo (n.18 ATP), avanzando ai quarti di finale degli ...

Sinner e Musetti al Foro fanno il bello e il cattivo tempo

Da repubblica.it: Due italiani nei quarti dopo 41 anni al termine di una giornata segnata da pioggia e grandine. Jannik supera Cerundolo, Lorenzo batte Medvedev: l’incontro era ...

Internazionali, Sinner batte Cerundolo in 2 set: Jannik ai quarti - Il match

Lo riporta msn.com: Sinner-Cerundolo, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, è visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. Si può seguire la partita anche in ...

