Sinner si scopre tutta la verità | cos’era quel codice scritto sulla telecamera Ne hanno parlato tutti

Jannik Sinner continua a far parlare di sé, non solo per i risultati sul campo. Dopo aver conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 battendo Francisco Cerundolo, il numero uno del mondo ha lasciato un messaggio sulla telecamera, come da tradizione, ma stavolta qualcosa ha incuriosito tifosi e commentatori. Sulla lente, infatti, è apparsa la scritta “ grazie ci ”, che ha generato subito interrogativi e ipotesi sui social. Il testo, meno chiaro del solito, ha alimentato per qualche ora il “ mistero della telecamera ”, diventando persino oggetto di analisi tra i fan più attenti. A chiarire tutto ci ha pensato lo stesso Sinner in conferenza stampa: “Volevo scrivere ‘ sì ’, inteso come ‘sììì’, un’esclamazione di gioia. Nulla di speciale”, ha spiegato sorridendo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it