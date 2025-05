Sinner si ritrova per terra negli spogliatoi agli Internazionali di Roma | è un minuto di follia

Jannik Sinner si ritrova a terra negli spogliatoi degli Internazionali di Roma, in un momento di puro divertimento e follia. Gli istanti che precedono la sfida contro Cerundolo si trasformano in uno spettacolo esilarante per lui e il suo team, regalando risate e un'atmosfera leggera nel cuore del Foro Italico. Scopri di più su questa divertente anteprima!

Spettacolo e risate per Jannik Sinner e il suo team nella pancia dell'impianto del Foro Italico prima della partita contro Cerundolo. Scene esilaranti. 🔗Leggi su Fanpage.it

Sinner si ritrova per terra negli spogliatoi agli Internazionali di Roma: è un minuto di follia - Cosa ci fa Jannik Sinner sul pavimento degli spogliatoi del Foro Italico? Sono questi gli effetti di un momento di sana follia che si è scatenato nella pancia dell'impianto che ospita gli ... 🔗fanpage.it

Michelsen pensava di aver sbagliato con Sinner negli spogliatoi: “Mi disse: non devi chiedere scusa” - In campo o dietro le quinte, non cambia niente per Jannik Sinner . Il numero uno al ... I due si sono ritrovati nello spogliatoio e l’americano non si è lasciato scappare l’occasione di ... 🔗msn.com

Sinner torna in campo a Montecarlo: allenamento indoor sulla terra, ecco con chi - Sinner da domenica può di nuovo allenarsi in ... (RaiNews) A Montecarlo ritrova l'amico Jack Draper Il 13 aprile era scaduto il termine per il divieto di allenarsi in circoli riconosciuti e ... 🔗informazione.it

Jannik Sinner ritrova l'amore dopo Kalinskaya: chi è Lara Leito, la nuova fidanzata

Dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver ritrovato l'amore. Le foto pubblicate da "Chi" mostrano il tennista insieme a una nuova compagna: la modella russa Lara Leito, 31 anni.