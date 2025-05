Sinner senza limiti! È tornato il grande campione | che partita

Sinner senza limiti è tornato, pronto a riconquistare il pubblico. Dopo una prestazione altalenante contro De Jong, Jannik ha scintillato nel suo allenamento con Vagnozzi. Gli spettatori lo hanno visto cimentarsi in esercizi familiari, rivelando la sua determinazione e passione. È il momento di risalire in campo e mostrare tutto il suo talento.

Ed è di nuovo l’ora di Jannik Sinner: dopo la prestazione altalenante con l’olandese De Jong, che non ha soddisfatto nemmeno lui, il nostro numero uno si è fermato a palleggiare con Vagnozzi per provare i colpi. Gli spettatori lo hanno visto fare “il cesto” ed esercizi noti anche ai comuni mortali: un’immagine curiosa ma molto umana, che dimostra come Jannik non lasci nulla al caso.Al terzo turno, Sinner affronta Francisco Cerundolo, avversario di ben altra caratura sulla terra. L’argentino, tra l’altro, ha sconfitto l’altoatesino proprio a Roma, e proprio agli ottavi, due anni fa. All’inizio Jannik è un po’ contratto e gli spettatori mormorano. L’avversario è tosto e lo mostra subito, mentre il nostro campione deve abituarsi alla terra rossa, che non è il suo terreno preferito.Un primo set combattuto punto a puntoNonostante qualche difficoltà iniziale, è un Sinner diverso, più centrato rispetto a quello visto il giorno precedente. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner senza limiti! È tornato il grande campione: che partita

Su questo argomento da altre fonti

Sinner è tornato ed è sempre lo stesso: batte Navone in 2 set all’esordio agli Internazionali - Centoquattro giorni dopo l’ultima partita ufficiale, le braccia alzate, la sensazione della vittoria. È solo un secondo turno, eppure è una delle partite più significative della carriera. Jannik Sinne ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Internazionali, Sinner è tornato e vince all'esordio a Roma: 'Che bello' - Ma stavolta la vittoria per Jannik Sinner ha un altro sapore, è più dolce, anche se si tratta del secondo turno degli Internazionali d'Italia. 🔗ansa.it

SINNER, ONESTO TOTALE: “De Jong? Ho avuto un calo di attenzione. Contro Cerundolo però so che...” - Jannik Sinner vince e convince, ma senza fingere di essere già al massimo: dopo la vittoria su De Jong agli Internazionali d’Italia, il numero uno del mondo ammette i propri limiti: “Ho avuto un calo ... 🔗mowmag.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - Paolini a caccia della gloria: Senza Sinner non sento maggiore pressione

L'assenza di Sinner accresce nostre responsabilità? Dispiace per Jannik ma non credo che questo metta ulteriore pressione su di noi, dice la numero 1 azzurra.