Sinner sarà ad Amburgo la prossima settimana? La sfida com Cerundolo decisiva per la decisione

Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, è atteso ad Amburgo la prossima settimana per una sfida cruciale contro l’argentino Francisco Cerundolo. Questo incontro, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, rappresenta un test importante per Sinner, dopo un periodo di assenza dal circuito internazionale. L'impatto di questa partita sarà fondamentale per il suo percorso.

Una sfida importante per Jannik Sinner. Il n.1 del mondo è atteso quest'oggi dal confronto con l'argentino Francisco Cerundolo. La partita, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia, peserà il livello attuale di Sinner, vista la sua assenza dal massimo circuito internazionale di tre mesi per la sospensione legata alla vicenda "Clostebol".L'argentino sta vivendo una stagione molto positiva, con tante vittorie nei singoli match e un rendimento nelle ultime settimane molto convincente, citando la semifinale raggiunta nel Masters1000 di Madrid. Jannik, invece, ha mostrato delle problematiche fisiologiche per il lungo stop soprattutto nel match di ieri contro l'olandese Jesper de Jong.Un calo d'attenzione inusuale per il pusterese che ha permesso all'avversario di risalire da una condizione nel primo set di due break di svantaggio.

