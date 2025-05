Sinner quando gioca i quarti di finale | orario e dove vederlo anche in chiaro in tv e streaming

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, dopo aver battuto l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking. Scopri l'orario della sua prossima partita e dove seguirla in chiaro in TV e in streaming. Non perdere l'occasione di vedere il talento italiano in azione, a distanza di due anni dall'ultima volta!

Jannik Sinner supera anche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Due anni dopo l'ultima. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca i quarti di finale: orario e dove vederlo (anche in chiaro) in tv e streaming

Ne parlano su altre fonti

Sinner, quando gioca i quarti di finale: orario e dove vederlo (anche in chiaro) in tv e streaming

Da ilmessaggero.it: Jannik Sinner supera anche l'argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del ranking, e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia di tennis. Due anni dopo ...

Jannik Sinner è ai quarti di finale degli Internazionali di Roma

Scrive msn.com: AGI - Il numero 1 del mondo Jannik Sinner, tornato nell'ATP Tour dopo una sospensione di tre mesi, ha vinto la terza partita consecutiva per raggiungere i quarti di finale del Masters 1000 di Roma eli ...

Internazionali, Sinner vince ancora e vola ai quarti di finale: sconfitto anche Cerundolo in due set

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Il numero uno al mondo batte l’argentino nonostante l’inizio ritardato per pioggia. Sfiderà il vincente tra il norvegese Ruud e lo spagnolo Munar ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Straordinario Musetti: a Monte Carlo batte Djokovic e sarà un derby azzurro contro Sinner nei quarti-A24SPORT.IT

Impresa straordinaria di Lorenzo Musetti. E’ arrivata sul campo centrale di Monte Carlo. Una partita spettacolare contro il numero uno del mondo Novak Djokovic.